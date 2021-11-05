Соответствующий протокол между правительствами двух стран был подписан 6 февраля 2020 года в Минске.

Верховная Рада ратифицировала протокол между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о полной либерализации автомобильных перевозок между странами, который предусматривает отмену необходимости получать разрешения на выполнение таких перевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект №0060 проголосовал 281 народный депутат.

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"Протоколом предусматривается освобождение от разрешительной системы нерегулярных пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом. Реализация данного проекта протокола предоставит отечественным перевозчикам новые возможности в осуществлении своей деятельности. Кроме того, Украина сможет привлечь дополнительные грузопотоки и пассажиропотоки, ведь белорусские перевозчики смогут выполнять перевозки в Украину без разрешений", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщал УНИАН, этот протокол между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о внесении изменений в соглашение о международном автомобильном сообщении между странами был совершен 6 февраля 2020 года в Минске.

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Автор: Дмитрий Шварц