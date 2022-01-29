В ООН сделали прогноз и объяснили, почему в Украине стремительно уменьшается количество граждан.

К 2050 году население Украины сократится на 7 миллионов – с нынешних 41 млн до 35 млн.

Как говорится в прогнозе ООН, такая негативная динамика – одна из самых быстрых в мире.

По данным Госстата, на 1 декабря 2021 года население Украины составило 41 млн 208 тыс. 106 человек.

В ООН назвали главные причины:

низкий коэффициент рождаемости;

высокий уровень смертности;

постоянный рост уровня внешней миграции;

недостаточный уровень благосостояния;

отсутствие у женщин возможности совмещать карьеру и уход за детьми.

Отмечается, что около трети украинцев умирает в возрасте до 65 лет, хотя более половины этих смертей можно предотвратить.

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"Распространенность поведения с высокой степенью риска и неинфекционные болезни являются одними из основных причин одного из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно среди мужчин", - утверждают в ООН.

Согласно приблизительным подсчетам, за пределами страны постоянно находится около 3 миллионов украинцев, и их количество, скорее всего, будет только расти. Причем почти половина украинцев занята в низкоквалифицированных видах деятельности. Людей привлекает то, что таким образом им легче иметь доступ к рынкам труда в ЕС.

В ООН подчеркнули, что за границу преимущественно выезжают молодые люди, у которых образование лучше, чем у тех, кто остается в Украине.

Уровень рождаемости в Украине снижается еще и из-за того, что население стареет быстрее. Сейчас больше пятой части населения старше 60 лет, и эта доля вырастет до 36% к 2050 году.

"Женщины составляют около двух третей населения старше 65 лет и почти 3/4 населения старше 80 лет, они сталкиваются с повышенным риском уязвимости и бедности", — отметили в ООН.

До 2050 года на нужды пожилых людей из госбюджета будут тратить до 25% ВВП, предполагают эксперты.

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