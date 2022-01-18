Смертность растет, а вот рождаемость - падает.

Население Украины сократилось. За январь-ноябрь 2021 года украинцев стало меньше на 380,2 тыс. человек. По состоянию на 1 декабря 2021 года в стране проживали 41,208 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Количество умерших за указанный период достигла 650 тыс. человек, хотя в январе-ноябре 2020 года этот показатель был ниже – 549,2 тыс. лиц.

При этом родилось 250,9 тыс. детей, что на 18 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

В Госстате отметили, что количество умерших существенно преобладает над количеством родившихся: на 100 умерших приходится 39 родившихся.

Также в январе-ноябре в Украину прибыли 439,9 тыс. человек – на 40 тыс. больше, чем за 11 месяцев 2020 года.

Страну при этом покинули 421 тыс. человек – на 29 тыс. больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Читайте такжеБолее 40% украинцев в этом году часто испытывали стресс - опросДанные по численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированных ОРДЛО, Крыма и Севастополя. Данные по миграционному движению населения сформированы без учета Крыма, Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине снизился уровень безработицы. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 50,4%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 56,9%.

Вас также могут заинтересовать новости: