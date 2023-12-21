Гауляйтер Макеевки заявил о "факельном горении газопроводной трубы".

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области вспыхнул пожар. Часть городов, которые пока что находятся в оккупации, остались без газа.

Гауляйтер Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что в Кировском районе на садовом обществе "зафиксировано факельное горение газопроводной трубы". Он добавил, что детали выясняются.

Между тем пособник оккупантов в Ясиноватой Дмитрий Шевченко пишет об отсутствии газа в городе.

"В результате обстрела г. Макеевки повреждена система газоснабжения городов "республики", в том числе и Ясиноватой. Город без газа. Принимаются меры по ликвидации последствий обстрела", – говорится в сообщении.

Что происходит на оккупированных территориях: последние новости

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