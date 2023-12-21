Арестованных людей отвозят на допросы в застенки.

В Херсонской области российские оккупанты проводят ночные обыски и аресты. Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины, паранойя и страх российских захватчиков на Херсонщине порождают очередные проявления террора против местного населения.

ГУР МОУ информирует, что в рамках усиления репрессий против гражданских в оккупированных общинах Херсонской области враг проводит дерзкие и жестокие обыски.

"Оккупанты врываются в дома ночью и ищут доказательства проукраинской позиции владельцев, переворачивая все с ног на голову. Брутальные меры давления не ограничиваются рысканием - людей арестовывают и отвозят на допросы в застенки", - отметили в разведке.

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Отмечается, что основанием для задержания может стать художественная книга, написанная украинским автором, желтые и синие цвета бытовых вещей в доме или любая мелочь, которая в болезненном воображении оккупантов вызывает подозрения.

В то же время ГУР МОУ напоминает, что все причастные к военным преступлениям обречены на справедливое возмездие.

"Каждый изверг, кто причинил зло безоружным гражданским в оккупации, не избежит ответственности", - подчеркнули в разведке.

Преступления россиян на оккупированных территориях

Недавно российский оппозиционный проект ASTRA сообщил, что в оккупированных Олешках Херсонской области российский солдат расстрелял пенсионерку в целях "самообороны".

Военный признался в содеянном и пояснил, что убил 70-летнюю женщину якобы при самообороне. Он рассказал, что 12 декабря, когда он "проверял" ее дом, пенсионерка якобы выбежала ему навстречу с гранатой в руках, после чего он выстрелил в нее из АК-12 и сбежал.

По данным издания, убийцу передали в распоряжение командира воинской части, но уголовное дело не открывали.

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