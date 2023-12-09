Дмитрий Снегирев отметил хорошую работу украинской разведки.

Украинская армия держат под огневым контролем логистику армии Российской Федерации. Защитники Украины бьют по местам расположения личного состава и полевым складам с боеприпасами

По словам военно-политического аналитика Дмитрия Снегирева, на этой неделе ВСУ нанесли удар по нефтебазе во временно оккупированном Луганске, что сократило возможности России в проведении контрнаступления на Лиманском направлении.

При этом он указал, что также били по тыловым базам россиян, в частности, речь идет об ударах по пунктам дислокации оккупантов в Лисичанске, Рубежном и Кременной.

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"Причем в Кременной сама оккупационная "администрация" отмечает большое количество так называемых "санитарных потерь". Это как "трехсотые", так и "двухсотые", – безвозвратные потери среди личного состава оккупационных войск. Подобный характер нанесения ударов свидетельствует о высокой координации разведывательного сообщества Украины", – подытожил Снегирев в эфире FREEДОМ, комментируя "бавовну" в Макеевке.

Инцидент в Макеевке - что известно

В временно оккупированной Макеевке Донецкой области 9 декабря произошел мощный пожар на местной нефтебазе.

Также в Сети появились фото "обломков в Макеевке" без уточнения, о чем идет речь, но с очевидным намеком, что это остатки ракеты, которая ударила по нефтебазе.

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