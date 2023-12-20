Он отметил, что после сильного снегопада оборванные провода так и валяются на земле, а сам город как будто вымер.

Жители оккупированного города Ровеньки Луганской области уже неделю живут без света, воды и отопления.

Как сообщает журналист Денис Казанский, на улицах города пусто, поломанные ветки и оборванные провода никто не убирает, поскольку нет ремонтных бригад.

"Интересно, как себя сейчас чувствуют люди, которые в 2014 году ходили на митинги и звали Россию", - поинтересовался Казанский.

Судя по видео, которое выложил журналист, город как будто вымер.

При этом он добавил, что в оккупированном Суходольске также Луганской области вознике стихийный бунт из-за того, что в городе уже неделю нет электричества и воды. "Толпа требует от местного гауляйтера активно ликвидировать последствия снегопада, так как по всему городу лежат оборванные провода, которые никто не убирает. Но убирать все это некому - рабочих бригад не хватает, так как всех мобилизовали и угнали на мясо еще в 2022 году", - рассказал о ситуации в городе журналист.

Он уточнил, что подобная ситуация наблюдается и в большинстве других городов оккупированного Донбасса. "Оказалось, что в случае чрезвычайной ситуации просто некому работать. Дефицит рабочих мужчин. В результате наступил коллапс", - подытожил Казанский.

Ситуация на оккупированной части Донбасса

Российские оккупанты сокращают эвакуацию населения на временно оккупированных территориях Луганской области. Количество мест ограничено, даже коллаборанты не могут "эвакуироваться".

Помимо этого россияне забрали на войну против Украины все мужское население на оккупированных территориях.

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