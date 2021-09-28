Отмечается, что ежегодно количество обращений о нарушении прав на заботу со стороны родителей растет.

В Украине к похищению и ограничению права видеться с ребенком одним из родителей после развода причастны как женщины, так и мужчины - 50 на 50.

Таковы наблюдения представительницы уполномоченной Верховной Рады по соблюдению прав ребенка и семьи Аксаны Филипишиной, пишет в статье Громадське.

Утверждается, что ежегодно количество обращений о нарушении прав на опеку со стороны родителей растет. Уменьшение фиксировали только в 2020 году - 19% от всех нарушений прав ребенка касались именно этой категории. В 2018 и 2019 годах количество обращений было на уровне 25%.

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"Это не просто право матери или отца воспитывать своего ребенка. По Семейному кодексу - это обязанность. Оба родителя должны участвовать в его воспитании, заботиться о его здоровье и образовании. За неисполнение обязанностей законом предусмотрена ответственность вплоть до лишения родительских прав. Тот человек, который ограничивает общение ребенка с одним из родителей, однозначно является нарушителем прав. Прежде всего — прав ребенка" - говорит Филипишина.

Она считает, чтобы таких случаев было меньше — необходимо вносить изменения в закон об исполнительном производстве, в Уголовный кодекс, а также увеличивать полномочия органов Национальной полиции и исполнительной службы именно в этой категории дел.

Напомним, как писал УНИАН, в Украине подорожал развод, а именно - увеличился размер судебных сборов. Эту плату как обычные украинцы, так и бизнесмены должны вносить, чтобы суд взял их иск для рассмотрения.

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Автор: Виктория Гордиенко