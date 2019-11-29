Нотариусам могут разрешить женить и разводить украинцев
Министр юстиции Денис Малюська заявляет о планах дать разрешение нотариусам регистрировать браки и разводы.
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Об этом он сказал во время презентации «To do list» изменений, которые планируются в сфере юстиции в ближайшие годы, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.
По его словам, сегодня Минюст работает с Верховной Радой, чтобы расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы. «Например, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы», - отметил он.
Малюська добавил, что в сфере нотариата актуально внедрение современных технологий: Е-нотариата, электронного документооборота, удостоверение web-страниц.
Напомним, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство намерено наряду с бумажной формой нотариальной доверенности предоставить гражданам возможность также получать ее в электронном виде, для удобства.