Тренд и по бракам, и по разводам сохранился: людям сейчас не до этого, они ожидают лучших времен, утверждают в ведомстве.

В Министерстве юстиции рассказали о рождаемости, количеству браков и разводов за год пандемии коронавируса в Украине.

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Как пишет "Страна", за 2020-й год в Украине снизилось как количество разводов, так и браков. А также упала рождаемость.

"В первые полгода мы фиксировали падение количества разводов. Но мы связываем это с тем, что была ограничена работа ЗАГСов и судов, и сами люди были ограничены в передвижениях. Количество браков тоже снизилось, по той же причине – закрытые ЗАГСы. Регистрировались браки только по старым заявлениям, а новые союзы в случае крайней необходимости заключали по услуге "брак за сутки". Поэтому произошло искажение статистики", – прокомментировал влияние карантина на демографическую ситуацию в Украине Денис Малюська, министр юстиции Украины.

К концу 2020 года ситуация с браками, разводами и рождаемостью выглядит так:

количество разводов в 2020 году снизилось. Так, в 2019 году в Украине расторгли брак 38 472 пары, а в 2020-м – 28 929 пар (на 9 543 меньше). За январь-февраль 2021 года на развод подали 4 030 супругов;

уменьшилось и количество браков. Так, если в 2019 году семью создали 237 858 пар, то в 2020 году – почти на 70 тысяч меньше (167 974 брака). За январь-февраль 2021 года брак заключили 23 202 пары;

рождаемость в Украине за год пандемии тоже снизилась, но не так сильно, как можно было ожидать. За 2019 год в стране родилось 310 605 детей, за 2020-й – 295 293 ребенка (на 15 312 детей меньше). За два первых месяца текущего года на свет появилось 43 951 ребенок.

"Тренд и по бракам, и по разводам сохранился: людям сейчас не до этого, они ожидают лучших времен. По рождениям судить пока рановато – по природным причинам (длительность беременности). Лишь через пару месяцев можно будет понять тренд, была ли корреляция с внедрением карантина", - добавил Денис Малюська.

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Автор: Виктория Гордиенко