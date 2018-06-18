В Украине хотят изменить правила выезда за границу детей разведенных родителей (видео)

Министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что нередко развод родителей создает патовую ситуацию для выезда ребенка за границу.

В Минюсте предлагают законопроект: разведенные родители больше могут не просить разрешения у другого для поездки ребенка за границу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что нередко развод родителей создает патовую ситуацию для выезда ребенка за границу. Ведь нередко кто-то из родителей принципиально против выезда ребенка.

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“Эта норма – почти революция. Если она заработает, то ребенок беспрепятственно и без нотариальных разрешений может выехать за границу на целый месяц. Правда, только с тем из родителей, с кем фактически проживает. Для этого на таможне нужно показать решение суда, в котором это указано”, – говорится в сюжете. Но фактически в решении суда это почти никогда не указывают.

На этот случай предусмотрели другую ситуацию: если в решении суда этого не указано, надо идти в органы опеки и попечительства.

Журналисты "ТСН. Тыждень" исследовали: как украинцы реагируют на новую инициативу Министерства юстиции. В ведомстве предлагают разрешить одному из родителей ребенка вывозить его за границу даже без согласия другого. Мол, так малыши меньше будут страдать в случае развода пары. Если верить статистике, каждая третья семья, которая разбежалась в Украине, не может мирно поделить детей.