В течение суток организаторы сделки могли "наштамповать" более двух десятков фальшивых медсправок.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области ликвидирована масштабная схема уклонения от мобилизации, подозрения объявлены также уклонистам, которые воспользовались "схемой".

Как сообщает пресс-центр СБУ, в результате комплексных мероприятий на сделке разоблачено все руководство одной из районных военно-врачебных комиссий (ВВК), которое действовало в составе преступной группы. "В частности, за деньги чиновники" помогали "военнообязанным" откосить "от призыва на основании фиктивных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.

Для этого фигуранты продавали своим клиентам поддельные медицинские заключения с наличием "тяжелых диагнозов". Как отмечается, в течение суток организаторы сделки могли "наштамповать" более двух десятков таких фальшивых медсправок.

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По данным следствия, для того чтобы "пропустить" через местную ВВК уклонистов из других регионов, чиновники изготавливали для них фиктивные документы внутренне перемещенных лиц. Стоимость "услуг" составляла от $7 до $10 тыс. Сумма зависела от срочности выполнения заказа.

"Полученную подделку уклонисты использовали для снятия с воинского учета и последующего выезда за границу", - уточнили в СБУ.

Сейчас председателю и двум секретарям районной ВВК сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 336 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса ("служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц").

Кроме того, установлены личности и сообщено о подозрении пяти мужчинам, которые хотели воспользоваться "схемой" для уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу. Им подозрение объявлено по ст. 336 Уголовного кодекса ("уклонение от призыва на военную службу").

Сейчас решается вопрос об избрании для фигурантов меры пресечения. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к "схеме".

В Офисе Генерального прокурора Украины уточнили, что речь идет о председателе ВВК Белгород-Днестровского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и секретарях этой комиссии.

По данным прокуратуры, потенциальные уклонисты передавали свои анкетные данные и фотокарточки пока неустановленным лицам, которые обеспечивали взятие на воинский учет в Белгород-Днестровском РТЦК и СП без присутствия мужчин. Также злоумышленники организовывали направление клиентов на прохождение военно-врачебной комиссии для определения состояния здоровья.

"В дальнейшем председатель военно-врачебной комиссии вместе с секретарями составляли и выдавали на имя уклонистов справки, в которые вносили фиктивные сведения о проведении медицинского осмотра и установления диагноза. На основании такого диагноза их признавали непригодными к военной службе", - рассказали в прокуратуре.

ВЛК и уклонисты

Ранее в Киеве, Одессе и Харьковской области задержали 4 военных чиновников, которые "помогали" уклонистам избежать призыва и сбежать за границу. В частности, за деньги чиновники предлагали военнообязанным уклониться от мобилизации на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Стоимость "услуг" составляла до $10 тыс. с одного человека.

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