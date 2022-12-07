В городе нет света из-за ракетного удара врага.

В Одессе пока не будет работать общественный электротранспорт из-за отсутствия электроэнергии, произошедшей из-за вражеского ракетного удара 5 декабря. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

"Городской электротранспорт сегодня работать не будет из-за отсутствия электроэнергии", - говорится в сообщении.

Также без света с 5 декабря остается подавляющее большинство горожан.

Видео дня

Ситуация в Одессе

Как сообщал УНИАН, 5 декабря российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 61 из более чем 70 вражеских ракет.

Впоследствии стало известно, что вражеские ракеты попали в энергообъекты Киевской, Винницкой и Одесской областей. В частности, в Одессе после ракетных ударов исчезли свет и вода, а также остановились котельные. Вчера вечером стало известно, что в Одессе возобновлено водоснабжение.

Вас також можуть зацікавити новини: