Исключение сделают для советских генералов, которые действительно защищали и освобождали Одессу во время Второй мировой войны.

В Одессе планируют переименовать почти 100 улиц, названия которых связаны с Российской Федерацией, ведущей против Украины полномасштабную войну, и Беларусью, руководство которой поддерживает российского агрессора.

Об этом сообщил член историко-топонимической комиссии при Одесском городском совете, краевед Александр Бабич.

Так, состоялось заседание комиссии, на котором рабочая группа рассмотрела 96 названий улиц и переулков - кандидатов на переименование.

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По словам Бабича, комиссия решила убрать все названия, которые касаются российских и советских писателей, которые не имели отношения к Одессе. В частности, это Александр Блок, Михаил Шолохов, Александр Грибоедов, Николай Чернышевский и др.

"Будут переименованы почти все улицы, названные в честь советских и российских фигур по типу: Циолковский, Васнецов, Шишкин, Мичурин... Убрали всех народовольцев-террористов: Кибальчич, Засулич, Фигнер... Уйдут из городского пространства Дмитрий Донской, Невский, Нахимов, Кутузов, Лидерс, Дежнев...", - сообщил Бабич.

По его словам, также в городе избавятся от большого количества названий в честь маршалов, генералов и просто людей, которые стали "легендами Великой отечественной войны" во время Второй мировой войны. В частности, это касается комсомолки Зои Космодемьянской, красноармейца Александра Матросова, советского летчика Николая Гастелло и других.

"При этом мы сделали исключение для тех генералов, которые действительно защищали и освобождали Одессу - Петров, Малиновский, Бочаров и еще несколько", - отметил краевед.

Кроме того, планируют убрать 17 топонимов, которые касаются "8 Марта" и еще 9 - с географическими названиями - российскими и белорусскими.

Бабич добавил, что окончательное решение будет принимать сессия Одесского городского совета.

Дерусификация в Украине

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Киеве переименовали улицу Волгоградскую в Соломенском районе столицы в улицу имени общественного активиста, руководителя организации "Защитим Протасов Яр" Романа Ратушного, который погиб на войне против российских оккупантов.

Также Киевсовет переименовал еще около 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, и улицу Московскую в центре города – на улицу Князей Острожских.

В Одессе завершили опрос о судьбе памятника российской императрице Екатерине II, который неоднократно обливали красной краской.

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