Окончательное решение о судьбе памятника будет приниматься Одесским городским советом.

В Одессе завершено электронный опрос о судьбе памятника "Основателям Одессы, центральной фигурой которого является статуя императрицы Екатерины II.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Сегодня завершено электронное опроса по вопросу решения судьбы памятника "Основателям Одессы", которое проводилось на веб-портале "Социально активный гражданин" с 20 сентября по 20 октября включительно", - говорится в сообщении.

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Во время электронного опроса жители Одессы отвечали на вопрос: "Как должна быть решена судьба памятника "Основателям Одессы", расположенного на Екатерининской площади в Одессе?"

По состоянию на 20:00 четверга, 20 октября, участие в онлайн-голосовании приняли 7 тыс. 796 человек.

По предварительным данным, наибольшее количество жителей Одессы проголосовала за два варианта: демонтаж монумента и за предложение оставить скульптурную композицию на месте, но дополнить ее информацией о деятельности императрицы. Однако в мэрии сообщают, что после завершения онлайн-голосования некоторое время займет проверка профилей пользователей, которые еще не прошли верификацию на веб-портале.

Электронный сервис автоматически осуществляет подсчет голосов по каждому из вынесенных на обсуждение вариантов, учитывая исключительно верифицированные профили.

Результаты автоматического подсчета голосов будут дополнительно обнародованы на официальном сайте Одесского городского совета. Окончательное решение о судьбе памятника "Основателям Одессы" будет приниматься Одесским городским советом.

Памятник "Основателям Одессы": детали

Как сообщал УНИАН, 19 сентября состоялись общественные обсуждения в форме интернет-конференции относительно судьбы памятника "Основателям Одессы, центральной фигурой которого является статуя императрицы Екатерины II.

До этого указанную достопримечательность неизвестные неоднократно обливали красной краской. Также возле постамента проводили акции с требованием его снести. О судьбе памятника предлагается горожанам семь вариантов: демонтировать с памятника имперские символы, демонтировать лишь скульптуру Екатерины II, снести памятник полностью. Также предлагается отложить решение вопроса о судьбе памятника до завершения военного положения, сохранить его на своем месте без изменений или сохранить на месте, дополнив историческую информацию о деятельности Екатерины II. Седьмой вариант-сохранить памятник и перенести в специальный мемориальный парк или музей.

Справка УНИАН. 2007 года в Одессе провели комплексную реставрацию Екатерининской площади, в рамках которой установили памятник "Основателям Одессы" – точную копию оригинала, демонтированного большевиками в 1925 году. Памятник представляет собой композицию, центральной фигурой которого является российская императрица Екатерина II. Ее окружают сателлитов (небольшие статуи) – Григорий Потемкин, Платон Зубов, Иосиф Дерибас и Франц де Волан. Из-за этого монумента в Одессе неоднократно возникали скандалы, поскольку часть горожан требовала его демонтировать.

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