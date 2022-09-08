Киевсовет переименовал еще около 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Киевсовет переименовал улицу Волгоградской в Соломенском районе столицы в улицу имени общественного активиста, руководителя организации "Защитим Протасов Яр" Романа Ратушного, который погиб на войне.

Как сообщает пресс-служба горгосадминистрации соответствующее решение поддержали 68 депутатов.

Мэр столицы Виталий Кличко напомнил, что власть продолжает дерусификацию улиц и объектов в городе.

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"Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в Соломенском районе на улицу имени Романа Ратушного. Молодого киевлянина, общественного активиста, героя-защитника Украины, который погиб на востоке нашего государства в июне этого года. Роман пошел защищать Украину от начала широкомасштабного вторжения русских варваров. И то, что с нами больше нет этого талантливого, принципиального и отважного воина, – большая потеря для Киева и всей страны. Потому что именно такие, как Роман Ратушный, - будущее сильной и демократической Украины. Поэтому сегодняшним решением мы увековечили имя Романа и его дело защиты зеленых зон Киева", – отметил мэр.

Кроме Волгоградской, сегодня переименовали еще около 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, и улицу Московскую в центре города – на улицу Князей Острожских.

Как ранее сообщал УНИАН, известный киевский активист Роман Ратушный погиб 9 июня в Харьковской области. Он служил в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевого задания.

В 2013 году Ратушный принимал участие в акциях Євромайдану и вместе с другими студентами пострадал во время избиения "беркутом" в ночь на 30 ноября.

В 2018 году возглавил инициативу "Защитим Протасов Яр", а в 2019 — одноименную общественную организацию. Инициатива нацелена на сохранение зеленой зоны в Протасовом Яру в Киеве и недопущение застройки.

5 июля Ратушному должно было бы исполниться 25 лет.

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