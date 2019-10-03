В Киеве на выходных перекроют более 40 улиц и три моста (схема маршрута)

В результате перекрытия отдельных улиц изменятся маршруты общественного транспорта.

В центре Киева 5 и 6 октября перекроют движение на около 40 улицах и трех мостах – Северном, Гаванском, Патона – из-за проведения 10-го Киевского международного марафона «Wizz Air Kyiv City Marathon».

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В результате перекрытия отдельных улиц изменятся маршруты общественного транспорта, предупреждают в Киевской городской государственной администрации.

В пятницу, 4 октября, в районе Софийской площади начнут подготовительные работы, поэтому уже в 21:00 будет ограничено движение Владимирским проездом, улицами Аллы Тарасовой и Малой Житомирской. Разблокировано движение по этим улицам будет уже в воскресенье, 6 октября, в 22:00.

Утром 5 октября для транспортного движения будут закрыты улицы Трехсвятительская и Владимирская (участок от Большой Житомирской до Софиевской). Движение по ним также будет возобновлено 6 октября в 22:00.

Ограничивать и возобновлять движение другими улицами Киева во время марафона будут постепенно. Вся трасса Киевского марафона разбита на условные “участки”, движение транспорта на которых будет восстанавливаться сразу после того, как бегуны их преодолеют.

Например, площадь Победы и улицы Жилянская и Саксаганского будут открыты для автомобилистов уже в 11:15 в воскресенье, доступ к мосту Патона появится около 13:15, а вот тем, кто захочет проехаться по улице Сечевых Стрельцов, придется подождать до 16:00.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области 16-летний парень, который взял Mercedes у родителей, повлек дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.