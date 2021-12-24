Поступление платежей по акцизному налогу в ноябре выросло на 808 млн гривень.

Национальная полиция Украины в рамках начатой 1 ноября операции "Акциз" составила почти 7 тысяч админпротоколов и начала 178 уголовных производств.

Как рассказали в МВД, основной целью операции является пресечение нелегальной торговли без уплаты налогов на рынках топлива, ликеро-водочных и табачных изделий. Ее проведение инициировано приказом министра внутренних дел Денисом Монастырским.

В частности, в ноябре этого года поступления платежей по акцизному налогу на производимые в Украине товары составил 7,508 млрд грн, что на 808 млн гривень больше по сравнению с ноябрем 2020 года.

"По состоянию на 22 декабря Национальная полиция составила 6915 административных протоколов и открыла 178 уголовных производств за распространение безакцизных товаров. В декабре правоохранители проверили более 140 тысяч субъектов хозяйствования, провели 530 обысков и сообщили о подозрении 33 лицам", - говорится в сообщении.

В частности, работники Нацполиции изъяли 361864 литра алкогольной продукции, 156294 литра этилового спирта, 500 килограммов табака и 1746069 пачек табачных изделий.

В МВД отметили, что операция "Акциз" проводилась по всей стране.

Так, на Николаевщине была прекращена деятельность 4-х подпольных цехов, которые производили до 30 тонн фальсифицированных алкогольных напитков ежемесячно.

На Львовщине прекратили масштабное подпольное производство табачных изделий, изъяв оборудование и сигарет на 33 млн грн. Мощности подпольных цехов давали возможность производить до 35 тысяч пачек сигарет в сутки, которые сбывали в страны Евросоюза.

В Харькове на подпольном производстве горючего было изъято продукцию и оборудование на 192 млн грн. Его сбывали через сеть АЗС и предприятия реального сектора экономики, в том числе государственного.

В Винницкой области оперативники изъяли из незаконного оборота почти 10 тысяч литров этилового спирта. Стоимость контрафактной продукции достигает 500 тысяч гривень.

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