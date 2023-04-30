Чтобы поступить в ВУЗ, можно будет указать только номер при регистрации или даже зарегистрироваться по паспорту или идентификационному коду.

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко сообщил о нынешних особенностях получения аттестатов выпускниками школ.

В эфире телемарафона он сообщил, что дети, находящиеся за границей, смогут получить аттестаты об окончании украинской школы в дипломатических учреждениях.

"Если они вернутся, то никаких проблем с выдачей аттестата в Украине не будет", - отметил Витренко.

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Те дети, которые учились только онлайн из-за ситуации безопасности, по словам замминистра, свои аттестаты смогут получить в управлениях образования, а не в школах, потому что в школу идти опасно.

"Для того, чтобы поступить в желанное учреждение высшего образования, можно будет указать только номер при регистрации или даже зарегистрироваться по паспорту или идентификационному коду. Когда надо будет физически получить аттестат, то можно будет обратиться либо в управление образования, либо по месту жительства", - рассказал Витренко.

Вступительная кампания 2023 - что известно

Как сообщал УНИАН, поступающие в учреждения высшего образования в этом году будут сдавать национальный мультипредметный тест.

Вступительное испытание для желающих получить высшее образование в формате НМТ будет содержать задания по трем предметам. Два обязательных предмета - украинский язык и математика. На выбор поступающего - один предмет: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия. Тестирование будет проходить в течение одного дня.

Абитуриенты с временно оккупированных территорий будут поступать в вузы дистанционно, без сдачи НМТ. После зачисления в вуз в течение трех месяцев после начала обучения абитуриент должен будет заключить договор о получении образования.

Также Минобразования утвердило календарный план проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2023 году. Тестирование будет проходить в две сессии.

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