Тест можно пройти как в Украине, так и за рубежом.

Министерство образования и науки Украины утвердило календарный план проведения Национального мультипредметного теста (НМТ) в 2023 году. Тестирование будет проходить в две сессии.

Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, основная сессия НМТ продлится с 5 по 23 июня. Дополнительную сессию НМТ проведут с 11 по 24 июля. Отмечается, что регистрация лиц для участия в основной сессии национального мультитеста продлится с 3 апреля до 3 мая.

"До 7 мая 2023 года зарегистрированный участник сможет в персональном кабинете внести изменения (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине / за рубежом, в котором он желает пройти НМТ). В дополнительный период (5 – 12 июня) смогут зарегистрироваться лица, которые не смогли по уважительным причинам зарегистрироваться для прохождения НМТ во время основного периода регистрации; регистрировались в основной период регистрации, но которым было отказано в регистрации для участия", – объясняют в УЦОКО.

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Результаты основной сессии тестирования по шкале 100-200 баллов появятся на персональных страницах участников тестирования до 28 июня 2023 года. Участники дополнительной сессии НМТ узнают результаты до 29 июля 2023 года.

Национальный мультитест-2023

Из-за российского вторжения в Украине уже второй год подряд вместо внешнего независимого оценивания (ВНО) знания абитуриентов будут проверять с помощью национального мультипредметного теста.

23 февраля стало известно, что мультипредметный тест будет содержать задания по трем предметам. Украинский язык и математика в этом году будут обязательными. На выбор можно сдать один из таких предметов: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия.

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