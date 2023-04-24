Согласно законодательству, переход на 12-летнюю систему школьного образования должен состояться в 2027 году.

Об ускорении перехода Украины на 12-летнее школьное образование на сегодня речь не идет.

Об этом сообщает в Facebook Министерство образования и науки Украины.

При этом отмечают, что, согласно Закону Украины "Об образовании", переход на 12-летнюю систему школьного образования должен состояться в 2027 году - как часть реформы новой украинской школы (НУШ). В сообщении сказано, что эксперты только работают над разработкой государственного стандарта о профильной старшей школе, и этот документ будет определять, каким будет обучение в старших классах.

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"Поэтому пока нельзя говорить о каком-либо ускорении перехода на 12-летнее обучение, поскольку образовательный процесс должен быть последовательным и непрерывным. Кроме того, такой переход требует значительных финансовых ресурсов, которых сейчас в бюджете не предусмотрено", - отмечают в МОН.

В сообщении сказано, что образовательные потери, вызванные ковидом и полномасштабной войной, это большой вызов для украинской системы образования. "МОН вместе с рядом профильных экспертов ищет различные варианты для его преодоления, однако ускоренный переход на 12-летнюю систему школьного образования в настоящее время не рассматривается", - отмечают в министерстве.

Вероятный переход на 12-летнюю систему образования

Как сообщал УНИАН, 22 апреля заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире информационного телемарафона сказал, что в Украине с 2024 года могут перевести школы на 12-летнюю систему образования, но в настоящее время проводятся исследования и дискуссии о принятии решения.

Он отметил, что законодательством предусмотрено, что "профильное трехлетнее среднее образование начинается с первого сентября 2027 года". При этом добавил, что проводятся специфические исследования, происходит общение с экспертной средой, учеными, родителями, детьми для того, чтобы принять взвешенное решение, когда ввести двенадцатилетнее образование.

По его словам, 12-летняя система обучения в школах является евроинтеграционным шагом, потому что большинство европейских стран Европейского Союза имеют именно 12-летнюю систему обучения. Кроме того, Витренко пояснил, что после этого решения украинские аттестаты среднего образования будут "полностью признаваться в европейских странах".

Витренко рассказал, что среди 38 стран Европы: 19 стран имеют 12-летнюю систему обучения, 17 стран 13-летнюю, и даже есть страны с 14-летним и 15-летним полным общим средним образованием.

Он также отметил, что 11-летняя система образования осталась только в России и Беларуси.

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