Тестирование будет проходить в течение одного дня.

Поступающие в высших учебных заведений в этом году будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ).

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, 23 февраля Верховная Рада приняла правительственный проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2023 года".

Учитывая продолжение правового режима военного состояния, вызванный военной агрессией РФ, соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2022/2023 учебном году, будут освобождены от сдачи государственной итоговой аттестации.

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Прием в учреждения профессионального предвысшего и высшего образования на обучение для получения степени профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра, бакалавра и магистра, который осуществлялся в 2022 году в особом порядке, будет организовано с особыми порядками и в 2023 году.

Вступительный экзамен для желающих получить высшее образование будет проводиться в формате НМТ, который будет содержать задания по трем предметам. Два обязательных предмета: украинский язык и математика. На выбор поступающего один предмет: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия.

Тестирование будет проходить в течение одного дня. Это существенно уменьшает риски безопасности участников НМТ (время на пребывание во временном экзаменационном центре, доезд до него и от него), упрощает организацию, сокращает расходы государства и участников и тому подобное.

Вступительная кампания 2023 года

Как сообщал УНИАН, в январе министр образования и науки Сергей Шкарлет проинформировал, что в этом году, как и предыдущего, прием в вузы будет осуществляться по результатам НМТ. Регистрация на тестирование начнется в апреле.

По информации Минреинтеграции, выпускники украинских школ, находящихся за пределами Украины, смогут принять участие в составлении национального мультипредметного теста. Абитуриенты с временно оккупированных территорий будут поступать в вузы дистанционно без сдачи НМТ.

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