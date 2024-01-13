Вертолет принадлежит украинской частной компании, которая выполняла контракт на перевозку по заказу ООН.

Четыре украинца, которые были захвачены на территории Сомали, подконтрольной антиправительственным силам, были членами экипажа вертолета миссии ООН. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в Facebook.

"Наши граждане были членами экипажа вертолета миссии ООН в Сомали, который потерпел крушение. Их личности установлены. Вместе с украинцами на борту были также пятеро иностранцев", – отметил он.

Также дипломат сообщил, что вертолет принадлежит украинской частной компании, которая выполняла контракт на перевозку по заказу ООН.

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Николенко отмечает, что посольство Украины в Кении и постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке уже получили срочные поручения МИД Украины принять необходимые меры.

"Выясняем все детали аварии и захвата, состояние украинцев, устанавливаем связь с компанией-владельцем вертолета для координации действий", - сообщают в МИД Украины.

Украинцы в плену хуситов

В пятницу, 12 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в плену йеменской группировки боевиков, известных как хуситы, находятся украинцы. Он отметил, что четверо наших моряков находятся в плену хуситов и Украина будет работать над их возвращением.

Президент подчеркнул, что безопасность свободного судоходства в регионе Красного моря очень важна для Украины, потому что повлияла на безопасность украинских граждан.

Этой ночью Соединенные Штаты Америки и Великобритания атаковали с воздуха и моря военные объекты хуситов в Йемене. Это стало ответом на их нападения на суда в Красном море.

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