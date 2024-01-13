Четыре украинца, которые были захвачены на территории Сомали, подконтрольной антиправительственным силам, были членами экипажа вертолета миссии ООН. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в Facebook.
"Наши граждане были членами экипажа вертолета миссии ООН в Сомали, который потерпел крушение. Их личности установлены. Вместе с украинцами на борту были также пятеро иностранцев", – отметил он.
Также дипломат сообщил, что вертолет принадлежит украинской частной компании, которая выполняла контракт на перевозку по заказу ООН.
Николенко отмечает, что посольство Украины в Кении и постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке уже получили срочные поручения МИД Украины принять необходимые меры.
"Выясняем все детали аварии и захвата, состояние украинцев, устанавливаем связь с компанией-владельцем вертолета для координации действий", - сообщают в МИД Украины.
Украинцы в плену хуситов
В пятницу, 12 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в плену йеменской группировки боевиков, известных как хуситы, находятся украинцы. Он отметил, что четверо наших моряков находятся в плену хуситов и Украина будет работать над их возвращением.
Президент подчеркнул, что безопасность свободного судоходства в регионе Красного моря очень важна для Украины, потому что повлияла на безопасность украинских граждан.
Этой ночью Соединенные Штаты Америки и Великобритания атаковали с воздуха и моря военные объекты хуситов в Йемене. Это стало ответом на их нападения на суда в Красном море.
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