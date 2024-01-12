Украина работает над возвращением украинских моряков на свободу.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщает, что в плену йеменской группировки боевиков, известных как Хуситы, находятся четверо украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунаком в Киеве. "Потому что сейчас четверо наших моряков находятся в плену хуситов. И мы будем работать над их возвращением", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что безопасность свободного судоходства в регионе Красного моря очень важна для Украины, потому что повлияла на безопасность украинских граждан.

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США и Британия нанесли удары по хуситам в Йемене:

Как известно, этой ночью Соединенные Штаты Америки и Британия атаковали с воздуха и моря военные объекты хуситов в Йемене. Это стало ответом на их нападения на суда в Красном море.

Напомним, в декабре американские вооруженные силы заявляли о ряде нападений на коммерческие суда, связанные с 14 странами. 9 января хуситы совершили свою самую крупную атаку, она была направлена против американских кораблей.

Ночью президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором сказал, что в результате 27 нападений хуситов на международное коммерческое судоходство пострадали более 50 стран.

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