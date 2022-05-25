В направлении оккупированного Крыма из города выехало 15 российских зерновозов.

В оккупированном Мелитополе враг отключил сотовую связь, захватчики начали таксовать на своих меченых буквой Z машинах.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.

Отмечается, что сотовую связь россияне отключили, в частности из-за передислокации своей военной техники. Речь идет о том, что по проспекту Мелитополя большая колонна военной техники пошла на Херсонское направление. Кроме того, оккупанты установили в городе дополнительный блокпост: выставили автоматчиков, военные машины и выборочно проверяют автомобили.

Жители Мелитополя сообщают, что военные РФ начали таксовать на своих меченых буквой Z автомобилях.

В ОВА отмечают, что продолжается ограбление Мелитопольского района - в крымском направлении из города выехало 15 зерновозов.

"Оккупантам активно помогают мелитопольские предатели", - отметили в руководстве области.

Также сообщается, что оккупационные администрации на захваченных ими территориях пытаются ввести "рублевую зону".

"В нескольких оккупированных городах и поселках Запорожской области россияне через своих коллаборантов обещают давать пенсии и социальные выплаты в рублях. О переходе на рубли заявил и псевдомэр Бердянска Сауленко. Он сообщил, что с завтрашнего дня пенсионеры будут получать пенсию в валюте РФ", - добавили в Запорожской ОВА.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе украинские партизаны взорвали железнодорожные пути, которыми русские фашисты осуществляли важные логистические перевозки.

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