По ее мнению, выгнать оккупантов из ЗАЭС смогут только ВСУ.

МАГАТЭ будет занимать нейтральную позицию по ситуации вокруг Запорожской АЭС и не будет поддерживать ни одну из сторон.

Об этом заявила эксперт по вопросам атомной энергетики Ольга Кошарная телеканалу "Эспрессо".

"Генеральный директор МАГАТЭ Гросси перед встречей с Путиным, встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Гросси является руководителем крупной международной организации. Поэтому по протоколу его встреча с Путиным вполне нормальная вещь. Конечно, есть закрытая часть их разговора. Однако я убеждена, что Гросси не будет поддерживать ни одну из сторон, а будет занимать нейтральную позицию", - пояснила она.

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По мнению Кошарной, деоккупировать ЗАЭС дипломатический путем не получится - это смогут сделать только Вооруженные Силы Украины.

"Дальше я думаю, что Гросси поедет к Гутеррешу и дальнейшие действия по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС нужно согласовывать на уровне Совета Безопасности ООН. Гросси пытался работать с Советом безопасности во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако, по моему мнению, результат по ЗАЭС будет только тогда, когда деоккупацией займутся Вооруженные силы Украины", - подытожила эксперт.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС с 4 марта находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС - Энергодар.

С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточивается.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС, а один из энергоблоков Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы.

23 сентября в МАГАТЭ заявили о расширении присутствия миссии на ЗАЭС.

30 сентября 2022 года российские военные задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.

5 октября Путин издал "указ" о присвоение оккупированной Запорожской АЭС.

11 октября 2022 года стало известно о том, что оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом".

11 октября оккупанты похитили топ-менеджера ЗАЭС.

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