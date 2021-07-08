В Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, который установлен в сквере на ул. Маршала Якубовского.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект решения рассмотрели на сегодняшнем заседании Киевсовета. Его поддержали 80 из 95 депутатов.
Проект решения подготовлен ввиду многочисленных обращений киевлян. В нем признается демонтаж знака отвечающим интересам общины.
Демонтирован памятный знак будет храниться сначала в Голосеевской РГА, на балансе которой он сейчас, а потом, когда откроют Музей тоталитаризма, будет передан в его фонды.
Читайте такжеВ центре Киева появилась необычная скульптура голого мужчины (фоторепортаж, видео)
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Минюсте рассказали, что появится на месте первой проданной тюрьмы
- В Киеве открыли памятник медикам, умершим от коронавируса (фото)
- Во Львове почти демонтировали советский Монумент славы (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram