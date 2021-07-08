Демонтированную конструкцию передадут в Музей тоталитаризма.

В Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, который установлен в сквере на ул. Маршала Якубовского.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект решения рассмотрели на сегодняшнем заседании Киевсовета. Его поддержали 80 из 95 депутатов.

Проект решения подготовлен ввиду многочисленных обращений киевлян. В нем признается демонтаж знака отвечающим интересам общины.

Демонтирован памятный знак будет храниться сначала в Голосеевской РГА, на балансе которой он сейчас, а потом, когда откроют Музей тоталитаризма, будет передан в его фонды.

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Автор: Инна Андалицкая