Стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице имеет медианную цену в 9 тыс. грн.

Спрос на аренду квартир в Киеве восстановился до довоенного уровня, цены растут.

Об этом сообщает ресурс по аренде квартир в Киеве Bird по состоянию на 15 августа.

Отмечается, что стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице имеет медианную цену в 9 тыс. грн, что на 12,5% больше, чем было в прошлом месяце, а к 24 февраля она составляла 13 тыс. грн.

"Двухкомнатные квартиры имеют медианную цену в 15 тыс. грн. Планка в 21 600 грн, которая держалась до 24 февраля, все еще далеко, но произошел рост на 20% по сравнению с прошлым месяцем", - говорится в сообщении.

Вместе с тем медианная цена аренды трехкомнатных квартир выросла на 24,5% по сравнению с прошлым месяцем и составила 24 900 грн. До 24 февраля медиана для таких квартир составляла 46 100 грн.

При этом на 100% восстановился показатель количества соискателей квартир. Жилье в Киеве ищет то же количество людей, что и до начала полномасштабной войны.

Как ранее сообщал УНИАН, из-за боевых действий и вынужденного переезда в относительно безопасные регионы украинцы в 1,5 раза чаще ищут съемное жилье.

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