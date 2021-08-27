Юристы советуют в таким случаях обращаться во всевозможные инстанции и готовиться к суду.

В одной из новостроек Киева между соседями разгорелся нешуточный спор из-за перепланировки одной из квартир, которая из одной пятикомнатной "размножалась" сразу на семь маленьких.

Об этом сообщает ТСН.

Скандал начался с того, что жителя одной из новостроек в Подольском районе начали топить соседи сверху - жители двухуровневой пятикомнатной квартиры на 130 "квадратов".

Но когда он поднялся на этаж, то обнаружил, что обратиться ему не к кому - вместо 188 квартиры его встречали аж семь — от 188а до 188е.

Владелец развел санузлы и сделал семь смарт-квартир. По законодательству переносить мокрые зоны (как и вмешиваться в опорные конструкции) нельзя - иначе говоря, туалеты должны быть под туалетами, а ванны под ваннами.

Однако председательницу ОСМД рабочие, занимающиеся ремонтом, внутрь не пускают. К тому же оказалось, что владельцем проблемой квартиры числится общество с ограниченной ответственностью.

Читайте такжеПредставились соседями: в Киеве дерзко обворовали квартиру средь бела дняВ таком случае юристы советуют обращаться в департамент строительного контроля, к районным и городским властям, чтобы готовиться к суду.

Владелец даже начал продавать "измельченные" квартиры - за 26 м. кв. одной из них просит 57 тыс. долларов. Но после предания огласки случившемуся объявление о продаже исчезло.

Тем временем в другом районе соседи шесть лет воюют с мужчиной, который превратил собственную квартиру в мусорную свалку.

Автор: Станислав Кожемякин