Мусорная эпопея в доме в спальном районе столицы длится шесть лет.

Житель одного из киевских спальных районов превратил собственную квартиру в мусорную свалку. Соседи ведут борьбу с ним в течение шести лет.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

От последствий такого соседства страдает весь подъезд. Люди рассказывают, что их сосед в квартире не живет, но приносит туда мусор в течение последних лет. Соседи боятся не только за собственное здоровье, но и жизнь - мужчина злоупотребляет алкоголем.

63-летний Юрий рассказывает, что потерял работу несколько лет назад, а мусор начал собирать из-за тяжелого положения. Обещает все убрать, но веры в это у соседей нет. Дочь мужчины, проживающая в соседней Буче, по телефону признается, что повлиять на отца не может. Заявляет о готовности оплатить половину от стоимости вывоза мусора. Вторую половину, по ее словам, должны оплатить соседи.

В подобных ситуациях юристы советуют жаловаться в полицию. Тогда есть шанс, что собственника жилья заставят убрать мусор соответствующим предписанием, или сделают это за него без его разрешения.

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В этот раз под присмотром участкового Юрий вынес пакеты с мусором. Впрочем, соседи не верят, что на этом история закончится.

Эксперты говорят, что добиться экспертизы и, в случае необходимости, принудительного лечения можно только через суд. Если такого человека не лечить - болезнь будет прогрессировать.

"Человек у которого есть обсессивно-компульсивное расстройство, он адекватен, он понимает, что он делает. Просто в силу болезненной навязчивости, он, допустим, в процессе обострения своего состояния не может эту ситуацию контролировать", - говорит эксперт.

Подробности узнавайте из сюжета:

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Автор: Юрий Годован