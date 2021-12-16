Пользователи сети были озадачены.

На придомовой территории по улице Малая Житомирская в Киеве асфальтовое покрытие провалилось в подвал, размещение которого озадачило пользователей сети.

Фото с места происшествия в Facebook опубликовал столичный археолог Тимур Бобровский.

Как видно на отснятых кадрах, дыра в асфальте образовалась прямо-таки над старым помещением.

Читайте такжеВ аэропорту "Львов" из-за густого тумана отменяют и задерживают рейсыИсторик предположил, что этот подвал был построен не во времена Советского Союза, однако попросил совета у коллег в комментариях. Те, в свою очередь, подтвердили подозрения Бобровского.

Как добавил автор поста, вероятно, подвал является частью усадьбы начала XIX века - памятника архитектуры местного значения.

Как писал УНИАН, в ноябре в столице снесли часть усадьбы-памятника на Андреевском спуске, 10. Это произошло во время реставрации здания.

Кроме того, в августе застройщик демонтировал дом Барбана - одноэтажный кирпичный особняк на ул. Обсерваторной, 6, в Киеве, возведенный в 1900-1905 годах. В связи с этим Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений.

В апреле в Шевченковском районе города Киева, по улице Симона Петлюры, произошел самовольный снос исторического здания, а именно – дома Уткина.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова