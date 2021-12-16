На придомовой территории по улице Малая Житомирская в Киеве асфальтовое покрытие провалилось в подвал, размещение которого озадачило пользователей сети.
Фото с места происшествия в Facebook опубликовал столичный археолог Тимур Бобровский.
Как видно на отснятых кадрах, дыра в асфальте образовалась прямо-таки над старым помещением.
Читайте такжеВ аэропорту "Львов" из-за густого тумана отменяют и задерживают рейсыИсторик предположил, что этот подвал был построен не во времена Советского Союза, однако попросил совета у коллег в комментариях. Те, в свою очередь, подтвердили подозрения Бобровского.
Как добавил автор поста, вероятно, подвал является частью усадьбы начала XIX века - памятника архитектуры местного значения.
Как писал УНИАН, в ноябре в столице снесли часть усадьбы-памятника на Андреевском спуске, 10. Это произошло во время реставрации здания.
Кроме того, в августе застройщик демонтировал дом Барбана - одноэтажный кирпичный особняк на ул. Обсерваторной, 6, в Киеве, возведенный в 1900-1905 годах. В связи с этим Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений.
В апреле в Шевченковском районе города Киева, по улице Симона Петлюры, произошел самовольный снос исторического здания, а именно – дома Уткина.
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