Городская власть уверяет, что демонтаж проведен из-за того, что часть сооружения была непригодна к эксплуатации.

В Киеве снесли часть усадьбы-памятника на Андреевском спуске, 10. Это произошло во время реставрации здания.

Об этом говорится в сообщении заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрия Тация в Facebook.

По словам чиновника, демонтаж осуществлен во время реставрации памятника.

Он рассказал, что проект реставрации усадьбы-памятника был реализован с максимальным сохранением внешнего вида здания, а часть сооружения была снесена в связи с ее непригодностью для дальнейшего использования.

Читайте такжеЧиновники начинают сдавать первые экзамены по украинскому языку"Часть объекта были вынуждены демонтировать, ведь, согласно заключению государственного научно-исследовательского института строительных конструкций, сооружение было непригодно к эксплуатации. Зато сохранился фасад, который привели в порядок во время реставрации", - прокомментировал Таций.

"Этот объект является памятником местного значения, а следовательно его снос или реконструкция не допускаются. Поэтому владелец недвижимости получил градостроительные условия и ограничения на реставрацию, согласовал проект в Департаменте охраны культурного наследия КГГА", - отметил Таций.

Он напомнил, что дом был сооружен в начале ХІХ века как усадьба для проживания. По словам Тация, выполненный в стиле классицизма дом представляет собой образец тогдашней рядовой застройки.

В 90-х годах прошлого века дом использовали под швейную мастерскую, а в 2000-х здесь работало кафе.

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Автор: Инна Андалицкая