В частности, усадьбу Барбана надо восстановить, а факт разрушения - расследовать.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений в связи с разрушением дома Барбана в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал во время брифинга.

Он объяснил, почему сегодня на заседание Совета национальной безопасности и обороны пригласили председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

"Один из вопросов срочно встал перед Советом национальной безопасности и обороны - это то, что у нас архитектурное историческое наследие Киева растворяется на глазах, растворяется в "стекляшках", в небоскребах. Некоторые памятники архитектуры, неважно - с охранным статусом, без охранного статуса, киевляне успевают отбить или остановить разрушения на полпути, как вот этой ночью на Обсерваторной - нет (демонтаж дома Барбана)", - сказал Никифоров.

Читайте такжеВ Киеве снесли часть усадьбы-памятника на Андреевском спускеПресс-секретарь заявил, что учитывая то, что произошло с усадьбой Барбана, СНБО приняло несколько решений.

"Во-первых, дать оценку разрушению усадьбы Барбана, если там есть какой-то криминальный элемент, то соответственно начать расследование. Во-вторых, восстановить разрушенную достопримечательность. Это решение Нацбезопасности и обороны, которые касаются разных уровней, и полиции, и Киевской городской государственной администрации, и правительства, у местных властей по другим регионам Украины. Я не буду это уточнять", - заявил Никифоров.

Он отметил, что было решено подготовить аудит всех архитектурных ценностей по всей территории Украины.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа застройщик демонтировал дом Барбана - одноэтажный кирпичный особняк на ул. Обсерваторной, 6, в Киеве, возведен в 1900-1905 годах.

В апреле 2019 года обществу "Агентство столичных сообщений" было предоставлено разрешение на строительство ЖК по указанному адресу. Тяжелая строительная техника появилась здесь весной 2021 года без разрешений на подготовительные и строительные работы.

Автор: Виталий Саенко