Движение возле конгрессно-выставочного центра "Парковый" заблокировано.

В Киеве возле конгрессно-выставочного центра «Парковый», где проходит Всеукраинский форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», протестуют против блокировки телеканалов NewsОne, 112 Украина и ZIK.

Читайте такжеВ Киеве националисты требовали закрыть телеканалы "Наш" и "Интер" (фото, видео)Информацию о проведении митинга сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева:

«Движение по Парковой дороге ограничено от аллеи Героев Крут, в связи с проведением митинга».

Чуть позже в полиции уточнили, что движение и вовсе заблокировано.

Как пишет РБК-Украина, на плакатах протестующих написано: «Вместо коррупции Зе закрыл каналы», «Ким Чен Зе», «Конец свободы слова» и другие. Ситуация спокойная, проходит мирный протест.

Форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы»

Форум стартовал утром 8 февраля. На нем присутствует президент Владимир Зеленский.

Участие в мероприятии примут представители Украины, Евросоюза и международных организаций.

Главными темами для обсуждения станут планы правительства на 2021 год по преодолению пандемии: меры по восстановлению экономики, помощи уязвимым слоям населения, адаптации образования, сотрудничеству с международными финансовыми организациями.

Санкции против телеканалов Медведчука: что известно

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии «ОПЗЖ» Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

4 февраля стало известно, что два человека в Верховном суде обжаловали указ президента о блокировании телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK.

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Автор: Катерина Шварц