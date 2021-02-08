Участники мероприятия рассмотрят общий план действий по вакцинации и другие вопросы, связанные с противодействием коронавирусу.

В Украине сегодня открывается всеукраинский форум Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы с участием представителей Украины, Евросоюза и международных организаций, который продлится до 10 февраля.

Читайте такжеУкраина может вернуться к адаптивному карантинуОб этом сообщается на сайте Кабмина. В частности, отмечается что в работе форума примет участие президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, представители правительства, Верховной Рады при поддержке Всемирной организации здравоохранения, UNICEF и Агентства США по международному развитию (USAID).

Главными темами для обсуждения станут планы правительства на 2021 год по преодолению пандемии: меры по восстановлению экономики, помощи уязвимым слоям населения, адаптации образования, сотрудничеству с международными финансовыми организациями.

К форуму также присоединятся топ-чиновники Евросоюза. Участники мероприятия рассмотрят общий план действий по вакцинации, поделятся международным опытом борьбы с коронавирусом опытом его имплементации в Украине, а также расскажут о перспективах открытия границ стран.

Во время форума будут очерчены сроки и условия проведения вакцинации. В частности, когда она начнется, какие вакцины поступят в Украину и какой контроль качества они прошли.

Задачи форума:

Провести инклюзивный диалог власти и общества по борьбе с пандемией.

Продемонстрировать уровень готовности власти для преодоления пандемии.

Определить стратегию и план действий по вакцинации как основного приоритета власти на 2021 год.

Продемонстрировать уровень международного сотрудничества и партнерства с ЕС в борьбе с COVID-19.

Повысить доверие к вакцинации как основного пути возвращения к нормальной жизни и восстановления экономики.

Обеспечить больший доступ украинцев к корректной информации о вакцинации, противодействовать дезинформации и фейкам.

Желающие смогут задать вопрос спикерам форума на сайте и страницах мероприятия в соцсетях. Сообщается, что мероприятие будет проходить с соблюдением всех карантинных норм. Подробнее о расписании события, программе и участниках мероприятия можно узнать на странице форума.

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Автор: УНИАН