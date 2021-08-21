Количество эвакуированных и время возвращения в Украину уточняется.

Украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ с эвакуированными гражданами на борту вылетел из Афганистана.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 10:00 21 августа Ил-76МД Воздушных сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан). Количество эвакуированных и время возвращения в Украину уточняется", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что самолет находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти радикального движения "Талибан".

Эвакуация украинцев из Афганистана

Украина уже эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

16 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Кабуле находится еще один украинский самолет для эвакуации, который не может вылететь. При этом украинская сторона готова, кроме украинцев, эвакуировать дополнительно иностранцев.

18 августа военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины вылетел из Киева для эвакуации украинских граждан, однако не смог приземлиться в Кабуле.

Автор: Артем Орел