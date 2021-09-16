Предприниматели готовятся выйти на протест.

Один из популярных киевских рынков планируют закрыть. На этом месте хотят построить 85-метровое здание с торговым центром.

Об этом пишет Страна.

Речь идет о "Демеевском" рынке. Его якобы закроют 1 ноября, а землю отдать под застройку.

При этом застройщиком являться компания ООО "Манхеттен Инвест", которая якобы уже получила все необходимые документы.

Читайте такжеТесно даже матрацу: в Киеве выставили на продажу квартиру-"кроху" без оконОтмечается, что застройка рынка запланирована на трех коммунальных участках площадью 1,17 гектар. "Манхеттен Инвест" получила их в аренду 1 марта 2018 года.

В свою очередь предприниматели, торгующие на рынке, считают застройку незаконной. Люди планируют выйти на протест.

Как ранее сообщал УНИАН, в Малиновском районе Одессы произошел масштабный пожар в торговых павильонах "Конфискат" с одеждой и обувью. Пламя быстро распространялось по горючим материалам - товару, отделке помещений.

Пожарные ликвидировали пожар на площади в 400 кв. м. Удалось спасти от уничтожения часть павильона и находившийся в нем товар.

Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 39 спасателей и 9 единиц пожарно-спасательной техники.

Автор: Анастасия Горбачева