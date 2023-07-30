Проект называют уникальным и сверхсложным. До полномасштабной войны такой проект считался почти невозможным.

В Киеве стартовали работы по демонтажу советского герба на монументе "Родина-мать".

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины, работы уже ведутся. Новый символ монумент получит уже ко Дню независимости. "Ко Дню Независимости, 24 августа, монумент официально получит новый символ - украинский трезубец", - пишет Минкульт.

Война в Украине и обновление монумента

В 2022 году Минкульт провел опрос в приложении "Дія" – "как быть с гербом СССР на щите Родины-матери". 85% опрошенных украинцев высказались за то, чтобы заменить герб СССР на трезубец.

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Монумент "Родина-мать" будет декомунизирован. Советский герб, который находится на щите статуи будет снят. Вместо него щит украсит украинский тризуец. Стоимость проекта - 28 миллионов гривень. Деньги собрали исключительно от крупного бизнеса. Проект называют уникальным и сверхсложным, который до полномасштабной войны считался почти невозможным.

Кроме того монумент "Родина-мать" в Киеве планируют переименовать в "Украина-мать". Об этом сообщил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

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