Символ "советщины" убрали с обелиска, располагавшегося в центре площади.

Киев наконец-то избавился от "советщины" как город-герой Второй мировой войны. С обелиска, открытого в честь подвига столицы в 1982 году, сняли звезду СССР.

Речь идет о памятнике, расположенном в центре Галицкой площади (бывшей площади Победы). Сегодня работники коммунальных служб окончательно демонтировали "звезду героя" с монумента, сообщает ВВС Украина.

В то же время комментировать это событие они отказались.

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"Не смогли прокомментировать ситуацию и в департаменте территориального контроля города Киева", - указывает издание.

Отмечается, что в 2022 году аналогичные работы провели в отношении советских звезд, размещенных на здании проспекта.

В Киеве проспект Победы получил другое название

Напомним, официально проспект Победы получил новое название в начале 2023 года в рамках процесса декоммунизации, который начало правительство Украины. Соответствующее решение принял Киевсовет сразу в отношении 31 улицы столицы 9 февраля. Тогда проспект Победы стал Берестейским. В то же время его главная площадь - площадь Победы - стала называться Галицкой.

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