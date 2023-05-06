Начальная стадия процесса демонтажа советского герба уже началась.

Процесс замены советского герба на щите Родины-матери в Киеве на украинский герб уже начался.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, каким образом и как лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены. Но, да, мы планируем это делать", - сказал он.

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По словам министра, начальная стадия процесса смены советского герба на трезубец уже началась.

Монумент Родина-мать в Киеве - что известно

Родина-мать была открыта в 1981 году и считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

В частности, вместе с постаментом ее высота достигает 102 метров, высота самой же скульптуры - 62 метра.

На щите в руке Родины-матери изображен советский герб. В 2022 году в приложении "Дия" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить его трезубцем.

Декоммунизация в Украине

Процесс освобождения Украины от советской идеологии начался в мае 2015 года и получил название декоммунизация. Это дало старт запрету советской символики, сносу ряда памятников и переименованиям ряда населенных пунктов и улиц.

21 апреля 2022 года Рада приняла закон о десоветизации законодательства украинского государства, а 3 мая 2023 года - так называемый антипушкинский закон, который предусматривает невнесение в Госреестр недвижимых памятников Украины и изъятие из него отдельных объектов культурного наследия, которые являются символами российской имперской и советской тоталитарной политики.

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