Таким образом наказывают нарушителей ПДД.

В Киеве уже несколько дней исполнительная служба с полицейскими наказывает злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД). У них конфискуют автомобили.

Об этом говорится в сюжете программы "Спецкор" на канале 2+2.

Отмечается, что водители реагируют по-разному: кто-то вовсе не споит, другие же еще и угрожают.

Чтобы попасть в список злостных нарушителей, достаточно иметь четыре непогашенных штрафов. На днях на эвакуатор попал внедорожник, владелец которого набрался штрафов на 130 тысяч гривень.

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"Мы должны показать, что власть в Украине не остается в стороне от ситуации на дорогах и самыми жесткими методами будем реагировать и наводить порядок… Каждый день погибают люди. Люди, абсолютно никакого отношения не имеющие к тем горе-водителям, которые плевать хотели на закон и превышают скорость на значительные суммы", – отметил представитель министерства.

Ранее эксперт объяснял, что автомобиль смогут конфисковать в том случае, если он принадлежит злостному нарушителю на правах собственности. В том случае, если он не платит штрафы, решение о взыскании передают в исполнительную службу, которая открывает производство. После этого та сначала предлагает все же оплатить штраф добровольно, а в случае отказа принудительно забирает машину и накладывает на нее арест. Разницу между стоимостью конфискованного имущества и штрафом нарушителю возвращают.

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Автор: Катерина Шварц