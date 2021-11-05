Эксперт рассказал, как происходит процедура конфискации автомобиля нарушителя.

В Украине могут начать конфисковывать автомобили у злостных нарушителей скоростного режима, которые не платят штрафы. Ранее об этом заявили в Минюсте, такую возможность подтверждает юрист Богдан Глядык.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

По словам юриста, подобная идея в Украине - не нова, в стране уже действует механизм взыскания задолженности с должников путем ареста на их имущество.

"Это можно делать, как и за неуплату коммунальных услуг, долги перед банком, долги по судебным решениям. А в этом случае сделали акцент на злостных нарушителях скоростного режима, систематически превышающих разрешенную скорость", - объяснил он.

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По словам эксперта, автомобиль смогут конфисковать в том случае, если он принадлежит злостному нарушителю на правах собственности. В том случае, если он не платит штрафы, решение о взыскании передают в исполнительную службу, которая открывает производство. После этого та сначала предлагает все же оплатить штраф добровольно, а в случае отказа принудительно забирает машину и накладывает на нее арест. Разницу между стоимостью конфискованного имущества и штрафом нарушителю возвращают.

На уточняющий вопрос, может ли такая процедура касаться любой неуплаты, юрист объяснил, что юридически - да.

"Но обычно штраф 340 гривень, даже если его удвоить – это не та сумма, ради которой стоит прилагать так много усилий", - добавил он.

Ранее стало известно, что в Украине впервые изъяли машину у водителя-должника.

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Автор: Юрий Годован