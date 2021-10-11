Основная проблема у владельцев "евроблях" возникает уже после растаможки, на этапе постановки машины на учет.

Владельцы автомобилей на европейских номерах сталкиваются с проблемами даже после растаможки "евроблях".

Об этом сообщает UBR. Основная проблема у владельцев "евроблях" возникает уже после растаможки, на этапе постановки машины на учет, если в ходе прохождения экспертной проверки на кузове машины выявляются повреждение или полное отсутствие VIN-кода.

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Как заявил автоюрист Иван Казачук, в этом случае автомобиль подлежит изъятию прямо во время экспертизы в сервисных центрах МВД (МРЭО).

Данная проблема возникает потому, что украинцы покупали в ЕС старые авто и зачастую с поврежденными VIN-кодами.

Иногда повреждение кода может быть результатом коррозии, но зачастую код повреждают умышленно.

"Самостоятельную проверку VIN-номера нужно сделать еще до снятия автомобиля с учета. Просто посмотрите, все ли цифры, буквы есть, такие же они, как в техпаспорте, нет ли посторонних вмешательств или ржавчины, которая не позволит эксперту в МРЭО проверить этот номер", – отметил эксперт.

Если же в Сервисном центре посчитают, что номер умышленно могли сделать нечитаемым, правоохранители начнут уголовное производство. В случае изъятия автомобиля, деньги, уплаченные за растаможку, возвращению не подлежат.

"Чаще всего факты критических повреждений VIN-номера обнаруживаются уже в Сервисных центрах, когда поздно что-либо делать", – говорит эксперт.

"Если было вмешательство и VIN-код поддельный, здесь основной задачей будет доказать, что это сделал не нынешний владелец, и что он лишь стал жертвой ситуации, поскольку купил машину думая, что она легальная. От штрафа в 170 тыс. грн владелец "евробляхи" в данном случае застрахован, потому что это штраф за то, что автомобиль не был растаможен. А здесь выходит такая ситуация, что человек растаможился, но потом не смог поставить машину на учет из-за таких вот моментов по VIN-номеру", – подчеркивает эксперт.

Закон о растаможке:

12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможки авто на еврономерах.

15 июня 2021 года в Украине вступили в силу новые правила растаможки "евроблях".

Льготная ставка:

Бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акциза:

Сумма акциза зависит от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от стоимости.

Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

По льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

На какие авто не распространяются законы:

не соответствующие экологическим нормам;

происходящие из государства-оккупанта (государства-агрессора);

ввезенные с временно оккупированной территории Украины.

Автор: Елена Коваленко