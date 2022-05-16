Продажа алкоголя в магазинах по-прежнему возможна с 11:00 до 16:00.

С сегодняшнего дня, 16 мая, в Киеве разрешили продажу алкогольных изделий в заведениях общественного питания с 11:00 до 22:00.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"В городе постепенно увеличивается количество работающих ресторанов и кафе. Возвращаются горожане, которые активно посещают заведения общественного питания. Поэтому город принял такое решение, чтобы не подталкивать предпринимателей к "черной" продаже алкоголя. Потому что на спрос всегда будет предложение. Мы заинтересованы в поступлении средств в бюджет города, а это возможно лишь при условии максимальной открытости ведения бизнеса", – отметил Николай Поворозник.

Он подчеркнул, что продажа алкоголя в магазинах возможна с 11:00 до 16:00.

Как сообщал УНИАН, с 16 мая в Киеве возобновлена оплата за проезд в метро и наземном коммунальном транспорте. Цена на проезд осталась-8 грн.

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