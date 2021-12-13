Суммы в платежках за отопление однокомнатных и трехкомнатных квартир практически не отличаются, хотя метраж отапливаемой площади отличается в два раза.

Киевлянам уже выставили счета за отопление в ноябре.

Как передает корреспондент УНИАН, суммы в платежках за отопление однокомнатных и трехкомнатных квартир практически не отличаются, хотя метраж отапливаемой площади отличается в два раза.

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Так, "Киевтеплоэнерго" за отопление трехкомнатной квартиры, метраж отапливаемой площади которой составляет 58,8 кв.м. выставило счет в размере 1109 грн.

В то же время, "Еврореконструкция" за отопление однокомнатной "гостинки", метраж которой составляет 27,9 кв.м. выставила счет в размере 1186 гривень.

Разница в тарифах:

Кабинет министров утвердил методику определения разницы в тарифах на тепло и горячую воду для теплогенерирующих предприятий.

"Разница между рыночными тарифами на тепло и горячую воду и теми, по которым платили граждане - это десятки миллиардов гривень. Эту разницу мы компенсируем теплокоммунэнерго, что предоставит им возможность беспрепятственно пройти отопительный сезон", - прокомментировал это решение глава правительства Денис Шмыгаль.

24 сентября 2021 года Шмыгаль заявил о том, что Кабмин компенсирует тепловикам разницу в тарифах.

Тарифы на отопительный сезон:

12 октября 2021 года мэр Киева Виталий Кличко подписал решение Киевсовета, согласно которому тарифы на отопление и горячую воду для населения в новом отопительном сезоне должны быть не выше тарифов, действовавших в начале этого года. Этим же решением увеличен на 2 млрд грн размер уставного капитала "Киевтеплоэнерго".

В то же время для некоторых категорий потребителей в столице тарифы на тепло и горячую воду выросли.

2 декабря в Киеве уменьшили стоимость теплоснабжения для жителей 462 многоквартирных домов, которые на тот момент не заключили договоры о предоставлении коммунальных услуг согласно действующему законодательству. Убытки КП "Киевтеплоэнерго" в связи с этим решением будут компенсированы из городского бюджета.

Клиенты "Киевтеплоэнерго" в декабре получат платежки, в которых появятся новые строки с платой за абонентское обслуживание и функционирование систем отопления и горячего водоснабжения.

Автор: Елена Коваленко