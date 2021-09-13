Речь идет о таких данных как имена и адреса, всего там может быть около 53 миллионов записей.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в полицию из-за обнаруженной в интернете базы данных жителей Украины, которая может содержать почти 53 миллиона записей о персональной информации.

Об этом говорится в сообщении на сайте Омбудсмена.

Отмечается, что на выполнение требований Закона Украины "О защите персональных данных" работники Департамента в сфере защиты персональных данных Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека на постоянной основе осуществляют мониторинг соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина в сфере защиты персональных данных, в частности, в сети интернет, с целью выявления незаконного распространения персональных данных.

"Так, на одном из веб-сайтов в сети Интернет выявлены базу данных жителей Украины, что может содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры. По информации, размещенной на указанном веб-сайте, в базе может содержаться почти 53 миллиона записей", - отметили у Омбудсмена.

Читайте такжеВ Киеве за вымогательство будут судить работника СБУВ связи с этим Денисова направила в Национальной полиции Украины письмо о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и принятия соответствующих мер реагирования.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в 2020 году в Украине произошел масштабный скандал. В одной из соцсетей распространилось много личной информации граждан. Эксперт рассказал, как уберечь данные о себе и можно ли привлечь к ответственности виновных в распространении адресов, телефонов и другой персональной информации.

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Автор: Таня Поляковская