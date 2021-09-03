Омбудсмен обратилась к Марцинкиву в ответ на его сообщение в Facebook о том, что работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву, который намекнул работникам горсовета на увольнение за отказ вакцинироваться.

Об этом сообщает Офис омбудсмена в Телеграм-канале.

"Во время мониторинга социальной сети Facebook Уполномоченной ВРУ по правам человека было обнаружено сообщение городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о том, что работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы. А в случае отказа от прививки, по его словам, к ним будут применены меры дисциплинарного воздействия, в частности, увольнения", - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что "для недопущения нарушения конституционных прав работников, по инициативе омбудсмена было направлено письмо мэру Ивано-Франковска, в котором сделан акцент на обязательности соблюдения Конституции и законов Украины".

У Денисовой напомнили, что статья 43 Конституции Украины гарантирует право каждого на труд и защиту от незаконного увольнения.

"В связи с приказом Минздрава Украины №3018 "Об утверждении Дорожной карты внедрения вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 24 декабря 2020 года, вакцинацию от коронавирус определено как добровольную для всех групп населения и профессиональных групп. А Кодексом законов о труде Украины запрещена любая дискриминация в сфере труда; прямое или косвенное ограничение прав работников, в частности относительно состояния здоровья, не допускается", - отметила Денисова.

Кроме того, она обратила внимание на то, что в своей резолюции 2361 (2021) Парламентская ассамблея Совета Европы призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной и никто не может испытывать политического, социального или иного давления для ее прохождения.

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31 августа на странице Марцинкива в Facebook был опубликован пост, в котором он угрожал уволить невакцинированных работников городского совета. Мэр отметил, что работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы.

По его словам, единственная "отмазка" - когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку.

"Нравится-не нравится, мы являемся примером для всех. Не хотите вакцинироваться - заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращение. Это людей мы можем мотивировать, призывать. А работники городского совета должны быть вакцинированы. Даю две недели", - подчеркнул Марцинкив.

Автор: Таня Поляковская