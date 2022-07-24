Также оккупанты объявили вознаграждение за любую информацию об украинских патриотах.

Российские оккупанты в Херсонской области начали охоту на украинских патриотов, которые с первых дней оккупации вынуждены были работать под землей.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Для них настолько важно подавить движение сопротивления, что применение патриотической символики, или желто-голубых лент и флагов официально приравняли к экстремизму", - сообщил Соболевский.

По его данным, оккупанты объявили вознаграждение за любую информацию об украинских патриотах и провели сотни обысков по всей области по адресам активистов, а также в коммунальных предприятиях Херсонского облсовета.

"А чтобы закрасить украинские символы создали специальные группы якобы "местной молодежи", которая рисует на ней триколор. Но почему-то на фото и видео у этой "местной молодежи" лица прикрыты масками, или сзади снимают", - подчеркнул Соболевский.

Как сообщал УНИАН, 12 июля стало известно, что в Херсонской области россияне обещают деньги за информацию о патриотах Украины, которые остались в оккупации. Также захватчики ищут действующих сотрудников СБУ, украинской разведки, территориальной обороны, военнослужащих Вооруженных сил, которые остались в Херсоне или других населенных пунктах области.

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