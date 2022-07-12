Также захватчики ищут действующих сотрудников СБУ, украинской разведки, территориальной обороны, военнослужащих Вооруженных сил, которые остались в Херсоне или других населенных пунктах области.

В Херсонской области россияне обещают деньги за информацию о патриотах Украины, которые остались в оккупации.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Фейковое ВЦА Херсонской области обратилось к жителям Херсонщины с призывом "продавать" информацию о патриотах Украины, которые остаются на территории области! Обещают существенное денежное вознаграждение за каждую "голову", - написал он.

По данным Соболевского, российские оккупанты ищут действующих сотрудников СБУ, украинской разведки, территориальной обороны, военнослужащих Вооруженных сил, членов националистических партий, общественных организаций и вооруженных формирований националистов, которые остались в Херсоне или других населенных пунктах области.

Также они хотят получить информацию о лицах, ведущих антироссийские сайты, каналы и группы в интернете, которые передают на такие ресурсы данные о российских военных, действующих сотрудников органов власти, журналистов, волонтеров и активистов, собирающих о них аудиовизуальную информацию (например, съемкой на телефон). Оккупанты хотят знать о лицах, которые расклеивают пропагандистские листовки, пишут пропагандистские надписи или наносят ущерб официальной внешней агитации и рекламе.

Соболевский также отметил, что рашисты обещают платить за информацию о квартирах, дома, других зданиях или помещениях, которые указанные выше категории лиц могут использовать в качестве базы для проведения "террористической, диверсионной и подрывной деятельности", скрываться или проживать в них.

Ранее УНИАН уже сообщал, что половина жителей Херсонщины так никуда и не выехали.

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