Украинские морпехи на Херсонщине продолжают демонстрировать "второй армии мира", что значит настоящая денацификация и демилитаризация.
Так, воины 36-й ОБрМП поделились видео, на котором зафиксировано уничтожение вражеского танка, гаубицы Д-20 с расчетом, самоходной артиллерийской установки, а также блиндажа российских оккупантов.
Военные шутят, что под аргументы 122-го калибра российские войска совершают жест "доброй воли" гораздо быстрее.
Морпехи хорошо знают, что ближайшая и лучшая перспектива для оккупантов – земля со вкусом ада – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что на Херсонщине ВСУ попали в Дарьевский мост через Ингулец. Депутат местного облсовета Сергей Хлань отметил, что это "еще не освобождение Херсона, но серьезные подготовительные шаги в этом направлении".
Также сообщалось, что в результате успешного контрнаступления ВСУ окружено до двух тысяч российских военных. "Зеленый коридор" для выхода из окружения запросили три российские батальонные тактические группы, в том числе рота спецподразделения и танковая.
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